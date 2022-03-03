Bakan Kasapoğlu’ndan Şenol Birol için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski milli futbolcu Şenol Birol için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, “Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren futbolcu ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü olan Şenol Birol’un hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Eski milli futbolcu Şenol Birol’a Allah’tan rahmet; ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.