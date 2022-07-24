Bakan Kasapoğlu’ndan özel sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda, Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında 5’i altın, 6’sı gümüş, 13’ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda, Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında 5’i altın, 6’sı gümüş, 13’ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya’da sona eren Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda, Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında 5’i altın, 6’sı gümüş, 13’ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.”