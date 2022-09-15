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Bakan Kasapoğlu’ndan Murat Özkaya’ya tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’yı tebrik etti.
Spor 15.09.2022, 10:29
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya için kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’yı tebrik ediyorum. Murat Özkaya’ya ve Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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