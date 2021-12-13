Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli Takımı’na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan milli takımı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan milli takım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı, 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak organizasyonu üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum.”