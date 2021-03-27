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Bakan Kasapoğlu’ndan millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın İspanya’da Norveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Spor 27.03.2021, 22:12
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Bakan Kasapoğlu’ndan millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın İspanya’da Norveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay tribünden izledi ve millilere destek verdi.
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