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Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücülere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 15 madalya kazanarak takım halinde ikinci olan milli takımı tebrik etti.

Spor 12.07.2021, 09:37
Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücülere tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 15 madalya kazanarak takım halinde ikinci olan milli takımı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak takım halinde ikinci olarak tarihi bir başarı elde eden milliler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere, toplamda 15 madalya kazanarak ve 3 Avrupa rekoru kırarak takım halinde ikinci olan millilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu organizasyonun son 10 yılında toplam 12 madalya toplamış olduğumuz düşünülürse, Ay yıldızlı başarılı sporcularımızın kazandığı madalyaların ışıltısının, Türk sporunun geleceğini aydınlatan birer güneş niteliğinde olduğu anlaşılacaktır. Yapılan yatırımların, verilen emeklerin ve tüm çalışmaların karşılığında aldığımız bu haberlerin yaşattığı gurur, göğsümüzü kabartmak ile beraber bizleri duygulandırmaktadır. Milli Takımımızın bu başarısında, evlatlarımızın geleceğe dair umut veren bu yükselişinde emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."
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