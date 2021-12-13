Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna’ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Deniz Şevin Şentuna’yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası’nda, 800 metre serbestte dünya şampiyonu olan milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Fransa’nın Montluçon şehrinde düzenlenen Vırtus Dünya Yüzme Şampiyonası’nda serbest stil 800 metrede 12.15.50’lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanan milli yüzücümüzü kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."