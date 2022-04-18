Bakan Kasapoğlu’ndan milli triatloncu Ata Yahşi için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 yaşında vefat eden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcumuz Ata Yahşi’nin Mersin’de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan diğer bir triatlon sporcumuz Onur Calp’e acil şifalar dilerim."