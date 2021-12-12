Bakan Kasapoğlu’ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nı 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olan millilerimiz, genel takım sıralamasında ise ikinci olarak göğsümüzü kabarttı. 52 kiloda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile 65 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Seçil Er’i de gönülden kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımıza gelecek turnuvalarda başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı sporcularımızın ülkemiz adına nice başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.”