Bakan Kasapoğlu’ndan milli kayakçılar için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek olan 24. Kış Olimpiyat Oyunları’nda alp disiplininde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta’yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek olan 24. Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum’da Konaklı Kayak Merkezi’nde düzenlenen seçmelerin ardından Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek olan 24. Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi alp disiplininde temsil etmeye hak kazanan kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu ve erkeklerde Berkin Usta’yı kutluyorum. Şubat 2022’de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum.”