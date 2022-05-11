Bakan Kasapoğlu’ndan milli halterciler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda toplamda 19 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 7’si altın, 5’i gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli halterciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 7’si altın, 5’i gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Organizasyonda erkeklerde 604 puan ile dünya birincisi olan, kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde ederek geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."