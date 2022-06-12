Bakan Kasapoğlu’ndan milli dalış sporcularına kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da düzenlenen CMAS İndoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da düzenlenen CMAS İndoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılan CMAS İndoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda DNF (dynamic without fins) genç kadınlar kategorisinde şampiyon olan Sude Fidan ile DNF genç erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Ege Yankı Güneş’i kutluyorum. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Alya Akar ve bronz madalya elde eden Toprak Toprak’ı da tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”