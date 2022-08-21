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Bakan Kasapoğlu’ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda 2’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.

Spor 21.08.2022, 20:51
Bakan Kasapoğlu’ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda 2’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da yapılan Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda 2’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli cimnastikçiler için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Almanya’nın Münih Kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda 2’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

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