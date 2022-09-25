Bakan Kasapoğlu’ndan milli cimnastikci Adem Asil için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda 2 altın madalya kazanan Adem Asil’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil’i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum”