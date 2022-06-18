banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı
Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!
İspanya’da orman yangınları giderek artıyor
İspanya’da orman yangınları giderek artıyor
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi

Bakan Kasapoğlu’ndan Konyaspor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselen B. Konyaspor’u tebrik etti.

Spor 18.06.2022, 19:34
Bakan Kasapoğlu’ndan Konyaspor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselen B. Konyaspor’u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında rakibi Samsunspor’u mağlup ederek ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Konyaspor’u yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde oynadığı maçlar sonucunda ING Basketbol Süper Lig’ine yükselen Beysu Konyaspor’u kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yeşil-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Beysu Konyaspor’a gelecek yıl mücadele edeceği ING Basketbol Süper Lig’inde başarılar diliyorum.”

Yorumlar (0)
23°
açık