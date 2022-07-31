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Bakan Kasapoğlu’ndan kadın ve erkek golf milli takımlarına tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı ile bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımını tebrik etti.

Spor 31.07.2022, 10:37
Bakan Kasapoğlu’ndan kadın ve erkek golf milli takımlarına tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı ile bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı ile bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımımızı kutluyorum. Kadın Milli Golf Takımımızın elde ettiği tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı’mızı dinlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımımızı da tebrik ediyorum.”

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