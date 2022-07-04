Bakan Kasapoğlu’ndan Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finlandiya’da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası’nda finalde İsrail’i mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası’nda İsrail’i finalde mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Genç millilerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, millilerimize başarılarının devamını diliyorum.”