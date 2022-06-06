Bakan Kasapoğlu’ndan genç milli yüzücülere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan milli yüzücüler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan milli yüzücüleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Portekiz’in Sebutal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 2’si altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan milli yüzücülerimizi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla bizleri sevindiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum”