Bakan Kasapoğlu’ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak’ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”