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Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, A. Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Spor 13.06.2022, 23:01
Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, A. Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, A. Efes’i mağlup ederek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyor, A. Efes’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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