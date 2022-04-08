Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Önceler için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Boks takımı sporcularından Emre Önceler için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç yaşta vefat eden Beşiktaş Kulübü Boks takımı sporcularından Emre Önceler için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Beşiktaş Kulübümüzün Boks Takımı sporcularından Emre Önceler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Emre Önceler’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.”