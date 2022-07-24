Bakan Kasapoğlu’ndan Beykent Üniversitesi için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Avrupa Üniversite Oyunları, Erkek Voleybol Finalinde Gazi Üniversitesi’ni yenerek şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi’ni tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği erkek voleybol finalinde Gazi Üniversitesi’ni 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları Erkek Voleybol Finalinde Beykent Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi’nin karşı karşıya gelmesi bizler için gurur vesilesi oldu. İki Türk takımının mücadele ettiği finalde, Gazi Üniversitesi’ni 3-1 yenerek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi’ni kutluyorum. Gazi Üniversitesi’ni de finale kadar yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Her iki üniversitemizin spordaki başarılarının devamını diliyorum."