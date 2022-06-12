Bakan Kasapoğlu’ndan Aysel Özgan için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa’da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası’nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa’da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası’nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa’da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası’nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Fransa’nın Chateauroux şehrinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupasında 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan’ı kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Para Atıcılık Dünya Kupasında gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar’ı da tebrik ediyorum.”