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Bakan Kasapoğlu’ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan’ı tebrik etti.

Spor 11.06.2022, 22:47
Bakan Kasapoğlu’ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda final mücadelesinde paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan’ı yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı. Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran ve Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasına vesile olan Ferhat Arıcan kardeşimi canı gönülden kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın tamamına başarılar diliyorum.”

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