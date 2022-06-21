banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

Bakan Kasapoğlu’ndan Ali Koç’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u tebrik etti.

Spor 21.06.2022, 17:13
Bakan Kasapoğlu’ndan Ali Koç’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u tebrik ediyorum. Ali Koç’a çalışmalarında başarılar diliyor, başkanlık görevini devreden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
25°
açık