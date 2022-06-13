banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Bakan Kasapoğlu’ndan ALG Spor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor için tebrik mesajı yayımladı.

Spor 13.06.2022, 10:58
Bakan Kasapoğlu’ndan ALG Spor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor’u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. ALG Spor’a başarılar diliyor, Wulfz Fatih Karagümrük’ü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu