Bakan Kasapoğlu’ndan Ahmet Mazhar Bozdoğan için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu eski başkanı Ahmet Mazhar Bozdoğan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, “Ülkemizde yüzme branşının gelişimi adına önemli hizmetlerde bulunan Ahmet Mazhar Bozdoğan’ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar Yüzme Federasyonu Başkanlığı da yapan merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve yüzme camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.