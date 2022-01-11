Bakan Kasapoğlu’ndan Ahmet Çalık için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Konyaspor’da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın Ankara - Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.