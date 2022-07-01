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Bakan Kasapoğlu’ndan 19. Akdeniz Oyunlarına katılan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın 5. gününde atletizm, badminton, boks, judo branşlarında toplamda 9 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Spor 01.07.2022, 10:10
Bakan Kasapoğlu’ndan 19. Akdeniz Oyunlarına katılan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın 5. gününde atletizm, badminton, boks, judo branşlarında toplamda 9 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın beşinci gününde milli sporcular; 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Atletizimde; Jak Ali Harvey 1 altın, Ramil Guliyev, Kıvılcım Kaya Salman gümüş, Özlem Becerek bronz madalyanın sahibi olurken, badmintonda ise Neslihan Yiğit altın madalya aldı.

Judoda 1 altın Vedat Albayrak, boks branşında ise Busenaz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları’nın beşinci gününde madalya kazanan milli sporcuları tebrik mesajı yayımlayarak kutladı. Organizasyona katılan milli sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın beşinci gününde; atletizm, badminton, boks, judo branşlarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.”

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