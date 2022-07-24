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Bakan Kasapoğlu’ndan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya’da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-1 yenilerek Avrupa İkincisi olan Voleybol Milli Takımı’nı kutladı.

Spor 24.07.2022, 21:07
Bakan Kasapoğlu’ndan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya’da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-1 yenilerek Avrupa İkincisi olan Voleybol Milli Takımı’nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya’da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya mağlup olarak ikinci olan Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İtalya ile finalde mücadele eden ve şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran kızlarımızın gelecekte büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda elde edilen başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.”

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