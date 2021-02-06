Bakan Kasapoğlu ve başkanlar tribünde

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları tribünden takip ediyor.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tribünde birlikte takip ediyor.