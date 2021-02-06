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Bakan Kasapoğlu ve başkanlar tribünde
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları tribünden takip ediyor.
Spor 06.02.2021, 19:21 06.02.2021, 20:22
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları tribünden takip ediyor.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tribünde birlikte takip ediyor.