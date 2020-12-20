Bakan Kasapoğlu ve Başkan Yavaş, Ankara derbisinde

Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.

Süper Lig’in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşılaştı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.

Karşılaşma iki ekibin karşılıklı tek golleri ile 1-1 sona erdi.