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Bakan Kasapoğlu ve Başkan Yavaş, Ankara derbisinde
Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.
Spor 20.12.2020, 15:35
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Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.
Süper Lig’in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşılaştı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.Karşılaşma iki ekibin karşılıklı tek golleri ile 1-1 sona erdi.
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