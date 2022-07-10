Bakan Kasapoğlu: "Üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdik"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Milli Sporcu Bursu” ile ilk, orta, lise ve yükseköğretim seviyesinde 698 milli sporcu tam burslu olarak eğitim hayatına devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, söz konusu uygulama ile sporcuların önündeki “spor mu, eğitim mi” ikilemini ortadan kaldırdıklarına ve üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Projeyle birlikte tüm sporcular eğitim hayatlarını, sportif kariyerleriyle birlikte eksiksiz olarak tamamlama imkânına kavuştu” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Milli Sporcu Bursu” ile ilk, orta, lise ve yükseköğretim seviyesinde 698 milli sporcu tam burslu olarak eğitim hayatına devam ediyor. Araştırma, katılımcıların yüzde 38,60’ının eğitim ve spor hayatı arasında tercih yapmak zorunda kaldığı, spor ve eğitim hayatını birlikte yürütebilenlerin oranının yüzde 20,9, eğitim hayatına devam etmeyi tercih edenlerin oranının yüzde 14,3, yalnızca spor hayatını tercih edenlerin oranının ise yüzde 3,3 olduğu sonucunu ortaya koydu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, araştırma sonuçlarının çok sayıda insanın “Spor mu, eğitim mi” ikilemine takıldığı, ya spor kariyerlerini ya da eğitim hayatlarını tercih etmek zorunda kaldıkları sonucunu ortaya koyduğuna işaret etti.

“Milli Sporcu Bursu” projesiyle spor ve eğitim hayatındaki gençlerin tercihlerinde daha sağlıklı karar vereceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, uygulamanın sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, ülkenin; sanat, spor ve bilim alanında üstün yetenekli gençlerini geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemlerin hayata geçirildiğine işaret ederken, bakanlık olarak gençlerin hem eğitim, hem spor hayatlarında yanlarında olduklarını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, ‘’Görüyoruz ki; Türkiye’de birçok kişi öğrenim gördüğü yıllarda bu engele takılmış, eksik belki de yanlış kararlar vermiştir. Bu ikilemi ortadan kaldırarak, sporcularımızın eğitim hayatlarını, sportif kariyerleriyle birlikte eksiksiz olarak tamamlama imkânına kavuştu” dedi.

698 milli sporcu tam burslu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başarılı sporcuların spor bilimleri dışındaki alanlarda da kariyer yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla 2019 yılında başlatılan “Milli Sporcu Bursu - Yüzde 100 Eğitim Desteği” projesiyle sporcuların 75 vakıf üniversitesinde tamamen ücretsiz olarak eğitim hayatlarını sürdürme imkânı sağlandı. Ayrıca 2020 yılında özel öğretim kurumlarıyla yapılan anlaşmayla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki sporculara yönelik, Türkiye genelinde 225 özel okul ve kolejde yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri sağlandı. İlk etapta 582 olan kontenjan sayısı sürece dâhil olan okullarla birlikte rekor seviyeyle 4 bin 561 kişiye ulaştı. Milli Sporcu Bursu projesi kapsamda, yükseköğretim için 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup’ta yer alan Milli Sporcular, ortaöğrenim için ise son 2 yıl içerisinde altın, gümüş ve bronz madalya alan tüm sporcular başvuruda bulunabiliyor.