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Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları’nın açılışına katıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açılış törenine katıldı.

Spor 23.07.2021, 17:20
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları’nın açılışına katıldı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açılış törenine katıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli olarak gerçekleşirken, Türkiye 108 sporcuyla oyunlara katılma hakkı kazandı. Bu sayı, Türkiye’nin tarihindeki en fazla sporcu sayısıyla olimpiyatlarda yer aldığı oyunlar oldu. Bugün 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın resmi açılış töreni gerçekleşirken, Tokyo Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları’nda yarın itibariyle sporcuların müsabakalarını takip edecek.
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