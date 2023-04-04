Bakan Kasapoğlu: “Sporun sosyal yanı, iyileştiren gücü ve rehabilite eden fonksiyonu hepimiz için çok değerli”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporun sosyal yanı, iyileştiren gücü ve rehabilite eden fonksiyonu hepimiz için, toplumlar için ve ülkeler için çok değerli” dedi.

Bakan Kasapoğlu, tüm spor federasyonlarının başkanlarının da katılımıyla Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Yurdu’nda misafir edilen depremzedelerle iftarda buluştu. Burada konuşan Kasapoğlu, sporun sadece fiziksel bir aktivite ya da sonuca odaklı bir oyun olmadığını dile getirerek, “Sporun sosyal yanı, iyileştiren gücü ve rehabilite eden fonksiyonu hepimiz için, toplumlar için ve ülkeler için çok değerli. Özellikle ülke olarak artık bir spor ülkesiyiz ve birkaç branşta değil, pek çok branşta iddiası olan bir ülkeyiz. Her geçen gün yeni ufuklara yelken açan bir ülkeyiz. Tabii özellikle deprem süreci sonrası çalışmalarda nasıl bakanlığımız diğer kuruluşlar ve bakanlıklar gibi tüm imkanlarıyla sahadaysa, 60’a yakın federasyonumuz da tüm imkanlarıyla sahadadır” diye konuştu.

“Bu güzel buluşmanın meyvesi olacak yeni çalışmaları da değerlendiriyor olacağız”

Tüm federasyon yönetimleriyle sporun rehabilite eden, iyileştiren ve yaraları saran fonksiyonunu ortaya koyma adına pek çok projeleri olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Tenisten tekvandoya, tekvandodan voleybola, okçuluğa, güreşe ve yüzmeye kadar pek çok alanda çalışmalar var. Bugün hem depremzede kardeşlerimizi bu çalışmaların öncüsü arkadaşlarıyla bir araya getiriyoruz hem de elbette bu güzel buluşmanın meyvesi olacak yeni çalışmaları da değerlendiriyor olacağız.”