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Bakan Kasapoğlu, spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Spor 24.02.2023, 21:28
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor.
Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.