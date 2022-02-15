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Bakan Kasapoğlu: “Sponsorların maddi ve manevi desteği çok önemli”

Türkiye İş Bankası’nın, Satranç Federasyonu ana sponsoru olmasına ilişkin düzenlenen protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil; özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli” dedi.

Spor 15.02.2022, 11:07
Bakan Kasapoğlu: “Sponsorların maddi ve manevi desteği çok önemli”

Türkiye İş Bankası’nın, Satranç Federasyonu ana sponsoru olmasına ilişkin düzenlenen protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil; özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın 5 yıl daha Satranç Federasyonu ana sponsoru olmasına ilişkin protokol Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun makamında düzenlenen törenle imzalandı. Bakan Kasapoğlu, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ı makamında kabul etti.

Sponsorluk anlaşması 5 yıl daha uzatıldı

Satrancın yaygınlaşması ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olan İş Bankası, satranca verdiği desteği 5 yıl daha uzattı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun makamında gerçekleştirilen imza töreninde federasyon ve banka yetkilileri de hazır bulundu.

“Sporun tüm branşları bizim için önemli”

İmza töreninde yaptığı konuşmada sporun tüm branşlarına destek verdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Spor bizim için hem tabana yayma noktasında, hem sporda başarı önemli hedeflerimiz ve bu çerçevede sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ediyoruz. Sporun tüm branşlarına önem verdiğimizi ifade ederken diğer yandan da çalışmalarla, politikalarla bir takım hamleler gerçekleştiriyoruz. Satranç da bu çerçevede hem güzel birtakım hedeflerimizin olduğu hem de bu hedefleri bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan büyüterek farklı ufuklara yelken açtığımız bir branş. Ben bu vesileyle başkanımızı değerli ekibini ve değerli sponsorlarını tebrik ediyorum” dedi.

“Sponsorların desteği çok önemli”

Özel sektörün spor alanındaki sponsorluklarının oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, ”Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli. Bu da işbirliklerinden bir tanesi. 16 yıldır devam eden bir iş birliğini daha yukarı noktalara taşıma adına da şahitlik yapacağız. Satranç; gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimine büyük ivme kazandıran bir branş. Taktik, strateji gelişiminde katkısı olan bir spor” açıklamasını yaptı.

“Sporcu sayısında ciddi bir artış var”

Satrancın eğitim hayatının farklı evrelerinde ciddi önem teşkil ettiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Pandemiye rağmen lisanslı sporcu sayısında gelinen ciddi bir nokta var. Takdire şayan bir artış. Özellikle ana sınıfları çalışması yine hep ifade ettiğimiz sporla eğitimin entegre olması açısından yine önemli bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

“Yurtlarımızda da satrancı yaygınlaştıracağız”

Satrancın yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmaların da bakanlık tarafından hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ”Ana sınıfları, okullar önemli bir alan bizler için. Bizim bakanlık olarak dünyanın en önemli otel zincirleriyle rekabet eden bir yurt alt yapımız var. 750 bin yatağımız var. Yurtlarımızda da satrancın yaygınlaşması adına bir takım çalışmalar var. Bu çalışmaları 2022 yılında yeni bir hedefe büyütmek, satrancın yaygınlaşması ve yelpazenin genişlemesi açısında da bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bugünkü buluşma vesilemiz Türkiye İş Bankası ile Satranç Federasyonu’nun iş birliğinin uzatılması, büyütülmesi, güçlendirilmesi. Ben bu her iki kuruma da bu örnek tabloyu ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sizlerin bu gayretleriyle oluşan sinerjide sadece satrançta değil, diğer branşlarda da bu güzel tablolar çoğalsın bereketlensin“ ifadelerine yer verdi.

Hakan Aran: “Satranç sporuna 20 yıldan fazla süreyle destek vereceğiz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Federasyon ile yürüttükleri iş birliğinin artık sponsorluğun çok ötesinde bir anlam ifade ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Biz artık bir aile gibi olduk. 2005’te Federasyonumuzla birlikte attığımız ilk imzayla, ülkemizde satrancın yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir bir spor haline gelmesi, Türkiye’nin bir satranç ülkesi olması amacıyla güzel bir hamle yapmıştık. Aradan geçen sürede bakanlığımızın desteği, Federasyonun büyük çabalarıyla satranç sporunda ülke olarak çok önemli mesafeler kat ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyorum. Yolculuğumuzun bundan sonra da devam edeceğinin güzel bir göstergesi olan bugünkü imzayla, satranç sporuna 20 yıldan fazla süreyle destek vermiş olacağız.”

Gülkız Tülay: “30 bini bulan Satranç Sınıfları projesini okul öncesine de taşıyacağız”

Türkiye İş Bankası ile 2005 yılından beri devam eden ana sponsorluğun Türk sporu için önemine değinen Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, "Ana sponsorumuz ile tekrar 5 yıllık sponsorluk anlaşması yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde devlet okullarında açtığımız 30 bini bulan Satranç Sınıfları projesini okul öncesine de taşıyacağız. Eğitim hayatına başlayan her çocuğumuzun satranç sporu ile tanışmasını hedefliyoruz. Satranç sporuna her zaman destek veren bakanımıza da satranç ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu’na günün anısına hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından ise Bakan Kasapoğlu gelen heyetlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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