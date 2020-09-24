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Bakan Kasapoğlu selden zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, GİRESUN ZİYARETİ KAPSAMINDA DERELİ İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ. BAKAN KASAPOĞLU, YAŞANAN SEL AFETİNİN ARDINDAN İLÇEDEKİ ESNAF VE VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.
Spor 24.09.2020, 17:51
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun ziyareti kapsamında 22 Ağustos’taki selde büyük zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaşanan sel afetinin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaret esnasında Bakan Kasapoğlu, çocuklara kitap, satranç ve top hediye etti.
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