Bakan Kasapoğlu, Seiko Hashimoto ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpiyat ve Paralipmik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ile görüştü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapsamında Japonya’da bulunan Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat ve Paralipmik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ile bir araya geldi. Tokyo 2020 organizasyon komitesi binasında yapılan görüşmede Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 oyunlarının güvenli ve huzurlu bir şekilde yürütülmesi için yoğun emek harcayan Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto’ya gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Türk-Japon ilişkilerini "köklü ve samimi" olarak niteleyen Bakan Kasapoğlu olimpiyat sürecinde Japonya’nın tecrübeleri dahil, her alanda ikili iş birliklerini artırmak istediklerini kaydetti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko ise, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi olarak dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarında bu büyük organizasyonu yaptıklarını, oyunların verimli geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Başkan Seiko; olimpiyat ve paralimpik oyunlar süresince sporcularını yalnız bırakmayarak onlara destek olan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.