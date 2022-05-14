Bakan Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı’nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Ukrayna İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.