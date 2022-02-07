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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Derya Büyükuncu' açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında): "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum."
Spor 07.02.2022, 11:09 07.02.2022, 11:45
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında): "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum."