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Bakan Kasapoğlu: “Milletçe yürüyoruz, koşuyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güçlenen bir spor ve başarıyla yürüyen bir spor politikamız var. Bu doğrultuda milletçe yürüyoruz, koşuyoruz” dedi.

Spor 27.12.2021, 16:51
Bakan Kasapoğlu: “Milletçe yürüyoruz, koşuyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güçlenen bir spor ve başarıyla yürüyen bir spor politikamız var. Bu doğrultuda milletçe yürüyoruz, koşuyoruz” dedi.

Atletizm Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde ilk karşılama noktası olan Dikmen Keklikpınarı’nda 86. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı. Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı güzergahını izleyerek, Gar Binası önünde sona eren koşuya, çok sayıda atletin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu’nda erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı’ndan Topçu Asteğmen Cihat Ulus birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise Burcu Subatan birinci oldu. Dereceye giren atletlerin ödülleri Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

“Milletçe yürüyoruz, koşuyoruz”

Koşuya her yıl ilginin arttığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz Büyük Atatürk Koşusu her yıl artan ilgiyle devam ediyor. En son bin kişinin üzerindeydi, bu yıl 2 binin üzerinde koşucu var. Yaşlı, kadın, erkek herkes burada. Güçlenen bir spor ve başarıyla yürüyen bir spor politikamız var. Bu doğrultuda milletçe yürüyoruz, koşuyoruz” dedi.

Koşunun çok anlamlı olduğunu söyleyen Ahmet Yaşar Önder, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü olduğu için anlamı var önemi var. Türkiye’de düzenlenen diğer maratonlara da girdim ama burası benim için daha anlamlı” ifadelerini kullandı.

Yarışa takım elbiseyle katılan bir kişi ise, “Takım elbiseyle koşuyorum çünkü bugün özel bir gün. Bu özel günü takım elbise giyerek şereflendirmek istedim. Ne mutlu Türk’üm diyene. Ömrümün sonuna kadar takım elbiseyle koşacağım” ifadelerine yer verdi.

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