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Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula’daki yatırımları inceledi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ ONUR RAMAZAN BAYRAM İÇİN DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDIKTAN SONRA, MEMLEKETİ KULA’DA Kİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ.

Spor 17.07.2020, 22:35
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Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula’daki yatırımları inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde şehit özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram için düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra, memleketi Kula’da ki yatırımları yerinde inceledi. Beraberindeki heyet ile birlikte yatırımları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan spor kompleksinin 2 hafta içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit düşen özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram için Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından beraberindeki heyet ile birlikte memleketi Kula’ya gelen Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla Kula’da yapılan yatırımları yerinde inceledi.

İlk olarak ilçe şehitliği önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Tabduk Emre Caddesi üzerinde yapımına başlanan Gençlik Merkezi’nin inşaatını inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından ‘Kula’da Değerli Zamanlar’ projesinde yer alan gençler ile bir araya geldi. Burada gençler ile bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Kula’daki spor yatırımları ile spor faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Gençlere sporun proje gençlerine sporun önemini anlatan Bakan Kasapoğlu, programa eşlik eden milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı’yı gençlerle tanıştırarak, Onbaşı’nın başarılarından örnek verdi.

"Gençlerimiz için yeni çalışmalarımız var"

Memleketi Kula’da gençler ile bir araya gelmenin her zaman bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Kula’da yürüttüğümüz ‘Değerli Zamanlar’ projesi kapsamında istek ve aşkla bu programa katıldınız. Siz gençlerimiz için yeni çalışmalarımız var. Sanatla, sporla, kültürle ve bilimle ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Çünkü biz sizlerin yarınlara çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmanızı istiyoruz. Mesela bakın burada başarılı bir sporcu arkadaşımız Ayşe Begüm Onbaşı var. Biliyorsunuz uluslararası anlamda çok başarılı bir sporcumuz. Sizlerin de sevdiğiniz branşta kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Onun için biliyorsunuz her türlü imkanı bugüne kadar sunduğumuz gibi bundan sonra da sunacağız. Gençlerimizin spor sevgisine katkı sağlayacak Gençlik Merkezi inşaatımız başladı, en kısa sürede de bitecek. Bittikten sonra da sizler orada hem spor aktivitesi hem de kendinizi geliştireceğiniz çalışmaları yapacaksınız. İnşallah Kula’mız ve siz değerli gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin spor alanındaki ilgisi, bu alandaki motivasyonu bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz spor kompleksimiz de tamamlanmak üzere. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve bir çok aktiviteyi yapacağınız spor kompleksimiz de inşallah 2 hafta içerisinde sizlerle buluşacak. Yüzme bilmeyen ve öğrenmek isteyen herkese, orada yüzme öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimize layık olmaya çalışacağız"

Şehitlerimizin emanetlerini daha yükseklere taşımak için çalışacaklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “İnşallah el ele vereceğiz, yine bu güzel birlik beraberlik tablosuyla ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Ülkemizin her alanda mücadelesi var. Ekonomide, sanayide, güvenlikte ciddi mücadelelerimiz var. Bu sabah şehidimiz özel hareket polisi Onur Ramazan Bayram’ı Alaşehir ilçesinde toprağa verdik. Ondan önce İzmir’de sporcu olan bir kardeşimizi ebediyete yolcu ettik. Şehitlerimiz ile onların emaneti ile inşallah bu emaneti daha yükseklere taşıyarak, şehitlerimize layık olmuş olacağız” dedi.

Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldikten sonra beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Kasapoğlu’na esnaflardan Kula leblebisi ve helva ikram edildi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra yapımında sona yaklaşılan spor kompleksi inşaatını inceledi. Yaklaşık 2 hafta süre zarfında hizmete açılacak olan bölgenin en büyük spor kompleksi inşaatının yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kompleksin tamamlanıp hizmete açılması ile Kula’ya spor branşında büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Daha sonra ışıklandırma ve iyileştirme çalışmaları yapılan Jeopark Sentetik Çim Sahası’nı da inceleyen Bakan Kasapoğlu, burada spor yapan gençler ile sohbet edip, futbol oynadı. Bakan Kasapoğlu’nun Kula’daki programı, buradaki incelemelerin ardından son buldu.

Bakan Kasağoğlu’nun Kula’daki programına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, spor kulüpleri başkanları, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

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