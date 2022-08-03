Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği’yle kulüplerin ekonomik sıkıntılarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede kulüplerin ekonomik sıkıntıları ele alınacak.