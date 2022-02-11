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Bakan Kasapoğlu: "Hedefimiz sporun tabana yayılması"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin en büyük buz pisti olma özelliğini alan Zeytinburnu Buz Pisti’nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hedefimiz sporun tabana yayılması. Bununla birlikte birbirinden yetenekli gençlerimizin tespit edilip, keşfedilip onların yönlendirilmesi hedeflerimiz arasında" dedi.

Spor 11.02.2022, 12:31
Bakan Kasapoğlu: "Hedefimiz sporun tabana yayılması"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin en büyük buz pisti olma özelliğini alan Zeytinburnu Buz Pisti’nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hedefimiz sporun tabana yayılması. Bununla birlikte birbirinden yetenekli gençlerimizin tespit edilip, keşfedilip onların yönlendirilmesi hedeflerimiz arasında" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı tamamlanan 39 bin metrekarelik alana sahip ve 2 bin 500 seyirci kapasiteli Zeytinburnu Buz Pisti’nde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın sayılı pistlerinden biri olan Zeytinburnu Buz Pisti’ne gelen Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte pisti gezdi. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy’a 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda erkekler bin metre kısa mesafe sürat pateni dalında 6’ncılık başarısı elde eden Furkan Akar da eşlik etti.

“Hedefimiz sporun tabana yayılması”

Her branşta iddiasını en yukarı koymuş bir Türk sporu ve sporcularının olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bir sinerjinin sonucu hem Türkiye’nin en büyük pistindeyiz hem de Avrupa’nın en sayılı tesislerinden birindeyiz. Ülkemizin spor kültürü noktasında, sporda performans gelişimi noktasında hem olimpiyatlar hem de şu anda kış olimpiyatları hakikaten ayrı ayrı heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Hedefimiz sporun tabana yayılması. Bununla birlikte birbirinden yetenekli gençlerimizin tespit edilip, keşfedilip onların yönlendirilmesi hedeflerimiz arasında. Bu çerçevede el birliğiyle çalışıyoruz. Kurumlarla, kuruluşlarla, yerel yönetimlerle çok önemli işbirliklerimiz var. Her branşta iddiasını en yukarılara koymuş bir Türk sporu ve sporcularımız var" dedi.

“Yeteneklerle ilgili büyük çalışmalarımız var”

Zeytinburnu Buz Pisti’nin Türkiye’nin en yeni, modern ve donanımlı tesisi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Avrupa’nın en rekabetçi tesislerinden biri. Her biri bin 800 metrekare 2 olimpik pistimiz var burada. İçerisindeki localarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezi ve kütüphanesiyle adeta 7-24 yaşayan bir tesis. İnşallah nice şampiyonları buradan yetiştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Furkan Pekin’de bizi gururlandırdı. Türkiye’nin bir ilkini yaşattı. Fatih Arda yine ayrı bir gurur yaşattı. Biz onların önünü açacağız. Tesis öncelik. İkinci konu yeteneklerin tespiti. Yeteneklerle ilgili büyük çalışmalarımız var. Yeteneklerin tespitini tesadüflere bırakmama noktasında gayretlerimiz var. Bununla birlikte de doğru kurgulanmış ve takip edilebilen sürdürülebilir bir sistem bizlerin bu anlamdaki en büyük kılavuzu. Bunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el birliğiyle, güç birliğiyle ülkemiz için milletimiz için şanlı bayrağımız için ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Arısoy: “Geçtiğimiz 15 gün boyunca burada 11 bine yakın çocuğumuz temel paten eğitimi aldı”

Bugünden itibaren Zeytinburnu Buz Pisti’nin profesyonel kullanıma geçtiğini duyuran Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bilindiği üzere Türkiye’nin en büyük buz pistindeyiz. Bu buz pistimizin Zeytinburnu’muza, İstanbul’umuza, Türkiye’mize kazandırılmasında büyük desteği olan Gençlik ve Spor Bakanımız ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce de duyurduğumuz gibi karne tatilinden hemen önce burası kullanıma açılmıştı. Geçtiğimiz 15 gün boyunca burada 11 bine yakın çocuğumuz temel paten eğitimi aldı. Bugünden itibaren profesyonel kullanıma da geçiyoruz" diye konuştu.

Furkan Akar: “Nice sporcular yetişecek ve nice başarılar elde edeceğiz”

Zeytinburnu Buz Pisti’nin açılmasında başta Bakan Kasapoğlu ve emeği geçenlere teşekkür eden 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kısa mesafe sürat pateni erkekler bin metrede 6’ncılık başarısı elde eden Furkan Akar da, "Zeytinburnu Belediye’mize açılan buz pisti İstanbul’a hayırlı olsun. Bakanımızın sayesinde yeni açılan tesisler, buz pistleri ve salonlarla nice sporcular yetişecek ve nice başarılar elde edeceğiz. Bu sporcular ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Ben inanıyorum ki burada nice Furkan’lar yetişecek. Benden daha iyi sporcular yetişecek diye umuyorum. Bakanıma, federasyonumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

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