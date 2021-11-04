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Bakan Kasapoğlu: “Harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için harcıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bugüne ve yarına daha güçlü adımlar atabilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için, gençlerimizin güçlendirilmesi için harcıyoruz. Gençlerimizin bugünlerini de yarınlarını da güçlü kılma davamıza hiçbir şekilde hız kesmeden, hiçbir kötü niyetlenin tavrına, tarzına aldırmadan, moralimizden, motivasyonumuzdan, birliğimizden beraberliğimizden hız kesemeden azimle inançla devam edeceğiz” dedi.

Spor 04.11.2021, 19:58
Bakan Kasapoğlu: “Harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için harcıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bugüne ve yarına daha güçlü adımlar atabilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için, gençlerimizin güçlendirilmesi için harcıyoruz. Gençlerimizin bugünlerini de yarınlarını da güçlü kılma davamıza hiçbir şekilde hız kesmeden, hiçbir kötü niyetlenin tavrına, tarzına aldırmadan, moralimizden, motivasyonumuzdan, birliğimizden beraberliğimizden hız kesemeden azimle inançla devam edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, Nevşehir iline yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, ’Gençlik ve Spor Yatırımları’ protokolüne imza atıldı. Protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir milletvekilleri katıldı. Programda Nevşehir halkı için bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bugün günlerden Nevşehir. Ülkemizin dört bir yanını saran gençlik ve spor yatırımlarımızın, bitmeyen devrimlerimizin bugünkü durağı Nevşehir. Bugün şehrimize hem yeni hem de modern tesisler kazandıracağız. Birlikte gençlik ve spor altyapımızı yepyeni bir boyuta taşıyacağız. Gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere daha çok insanımızı sporla, yeni yatırımlarla buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’den rahatsız olanlar şunu bilsinler ki; onlar hiçbir zaman aciz bir Türkiye’yi göremeyecekler”

Türkiye’nin her geçen gün üstüne koyarak ilerlediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimizin, sadece yarınların değil, bugünlerinde umudu olan gençlerimizin önünü açan pek çok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Fikir özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, bu anlamdaki engelleri ortadan kaldırma çalışmalarını yine birlikte gerçekleştirdik. Gençlerimizin için akademik şartların iyileştirilmesi, her şehre en az bir üniversitenin açılması, fırsat eşitliği, bunlar hep 19 yılda gençlerimiz için ortaya konan imkanlardı. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen gençliğe olan güvenin, sevginin bir neticesi olarak seçme ve seçilme yaşının düşürülmesi yine 19 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımızın öncü olduğu çalışmalardan bir tanesi. Dünyanın gıptayla baktığı bir çok eser, havaalanları, üniversiteler, eşsiz altyapı yatırımları, köprüler, saniyede, ekonomide pek çok yeni vizyon, yerli ve milli üretim anlayışıyla ortaya konulmuş bir teknoloji vizyonu ve ortaya konan pek çok hayal, gerçekleştirilen pek çok hedef ve ortaya konan yeni hedefler, kendi kararlarını kendi veren, kendi göbeğini kendi kesen, üreten güçlü Türkiye’den rahatsız olanlar şunu bilsinler ki; onlar hiçbir zaman aciz bir Türkiye’yi göremeyecekler” şeklinde konuştu.

“Birliğimizden beraberliğimizden hız kesemeden azimle inançla devam edeceğiz”

Spor yatırımlarında ciddi mesafelerini aştıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gençlik ve spor yatırımlarında hamdolsun gelinen seviye çok da ciddi bir devrimi ortaya koyuyor ama bizde her daim ileri gitmek, her geçen günü daha faydalı kılmak var. 2002 öncesi Nevşehir’de 12 tesis varken, bugün bu tesisleri 28’e yükselttik, var olanları da yeniledik. 2 binlerde olan lisanlı sporcu sayımız bugün 30 bine yükseldi. Nevşehir’de 2002’de sadece 1 yurt vardı. Bugün o 452 olan yurt kapasitesini tam 10 misline çıkararak 7 bin seviyesinin üzerine çıkardık. 1 olan gençlik merkezi sayısı bugün üç. Harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için, gençlerimizin güçlendirilmesi için harcıyoruz. Gençlerimizin bugünlerini de yarınlarını da güçlü kılma davamıza hiçbir şekilde hız kesmeden, hiçbir kötü niyetlenin tavrına, tarzına aldırmadan, moralimizden, motivasyonumuzdan, birliğimizden beraberliğimizden hız kesemeden azimle inançla devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Spor tesislerimizi spora gönlünü vermiş öğrencilerimizle buluşturma adına bir spor lisemizin imzasını

atacağız”

Kente yapılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, şunları dedi:

“Nevşehir’imizin merkezinde 2500 kişilik Türkiye’nin en modern yeni bir spor salonu müjdemiz var. Spor tesislerimizi spora gönlünü vermiş öğrencilerimizle buluşturma adına bir spor lisemizin imzasını atacağız. Yeni portatif havuzlarımız, yeni gençlik merkezlerimiz, nizami futbol sahalarımız ve okullarımıza yapacağımız spor mekanlarımız ve mahalle tipi gençlik merkezlerimiz ve Nevşehir’in köylerine, beldelerine hizmet verecek 32 adet semt sahamız, tenis kortlarımız, basketbol, voleybol alanlarımız var. 10 bin pota projemiz kapsamında 200 yeni basketbol alanını da bu protokol kapsamında Nevşehir’imize kazandırıyoruz. Nevşehir’i tüm fertleriyle inşallah daha güçlü bir şekilde sporla buluşturma adına hayırlı olmasını diliyorum.”

Protokol töreninin ardından Bakan Kasapoğlu, bakanlığın girişine getirilen balonun önünde günün anısına Nevşehirli idareciler ve programa katılan diğer ilgililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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