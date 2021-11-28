banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz"

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’deki spor yatırımlarının katlanarak devam edeceğini ve her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini açıkladı.

Spor 28.11.2021, 13:14
Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz"

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’deki spor yatırımlarının katlanarak devam edeceğini ve her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra çok sayıda üniversite rektörü ile akademisyen katıldı. Program Gaziantep Üniversitesi’nin tanıtım filmiyle başladı. Programda konuşan Prof. Dr. Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na çalışmalarına ilişkin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her alanda iş birliğini önemsiyoruz"

Programda açıklamalarda bulunan ve Gaziantep’in sanayiden tarıma, tarımdan spora büyük bir devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bu toplantının Gaziantep’te düzenlenmesinin önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Üniversitelerin en büyük paydaşlarından biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Yerel yönetimler de önemli bir paydaş olarak gördüğümüz çok ciddi iş birliği gerçekleştirdiğimiz kurumlardır. İşbirliği olmadıkça o sinerjiyi üretemedikçe o kurumun tek başına bir şey başarması mümkün değildir. Akademiyle yerel yönetimle sivil toplumla işbirliği oldukça bunun çıktıları her alanda güçlü bir şekilde hissettiriyor. Geleceğe doğru yapılan planlamalar hem ülkemiz hem akademi için ciddi sonuçları ortaya çıkarıyor. Bakanlık olarak öne çıkardığımız katılımcı ruh her zaman önemsediğimiz bir konudur. En son bütçe konusunda gençlerin bütçesi gençlere dedik. Üniversitelerimizin siz değerli hocalarımızın süreçlerin içinde olmasını çok önemsiyorum. Yeni projelerde sizlerin içinde yer almasını temenni ediyorum. Spor fiziksel bir unsur ama bunun ötesinde çok önemlidir. Spor her şeyden önce fiziksel sağlık demek. Spor ruhsal sağlığı beraberinde getiriyor. Ruhsal sağlıkla birlikte sosyal sağlık beraberinde geliyor" açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanımızda spora çok önem veriyor"

Spor ve gençliğin gelişmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora çok önem verdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sporu hem kültür olarak güçlendirme hem de spordaki performansı yukarı taşıma noktasında yeni çalışmalara ihtiyacımız var. Yeni projeler var. Ama var olan altyapıyı da çok güçlü şekilde değerlendirmeliyiz. Her branşa mükemmel derecede hizmet eden altyapımız var. Cumhurbaşkanımız da spora çok önem veriyor. Son 19 yılda ortaya koyduğumuz spor vizyonu bunun en büyük somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık, yeni başarılar için üniversiteler en önemli paydaşlarımız"

Son yıllarda yapılan yatırımlarla başarıların da arttığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandık. Tabi bunu birlikte başaracağız. Bu noktada üniversiteler en önemli paydaşlarımızdır. Bakanlığımızın her türlü imkanı tesisten finansmana kadar sizlerin her daim hizmetindedir. Bakanlığımıza bu anlayışla yaklaşın. Yerelde karşılaştığınız her konuda sizlerin her şekilde yanınızda olduğumuzu taahhüt ediyorum. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama yerelden merkez teşkilata kadar her türlü imkan sizlerin hizmetinizde. Tesislerimizi kendinizin gibi görün. Gençlerimizi çok daha güçlü bir şekilde yetiştirme adına bu işbirliğini güçlendirme zaruretini ve ivediliğini unutmayalım. Yeni federasyon başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülkemizin spor geleceği adına hayati derecede çalışmalardır, bunları da her şekilde destekleyeceğiz. 2023’te düzenlenecek olan organizasyonun Gaziantep’te düzenlenmesi çok kıymetlidir. Bakanlık olarak işbirliğimiz devam ediyor. Gençlerin girişimciliğini desteklemek adına bir protokol imzaladık. Spor araştırmaları alanında Tübitak’ta kapsamlı bir çağrıya çıktık. Başarıyla yürüyen bir süreçtir. 119 üniversite bin 213 akademisyenle ve rekor düzeyde başvuruyla bu süreci kapattık. Sinir biliminden medikala, biyoteknolijiden mektroniğe kadar çok sayıda proje başvurusu geldi" ifadelerine yer verdi.

"Bu ülkede sporu hep birlikte güçlendireceğiz, spor malzemelerini ihraç eden ülke hedefine ilerleyeceğiz"

Sporu geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini de aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bunlar hep başlangıç bunları hep birlikte güçlendireceğiz. Sportif malzeme açısından yerlileşme hamlesi var. İnşallah bunları ithal eden değil ihraç eden ülke hedefine de hızla ilerleyeceğiz. Milli sporcu bursumuz ülkemizin yarınları adına önemli bir hamleydi. Sporcularımızın eğitim mi spor mu ikileminin tamamen sona ermesi için önemli bir hamle oldu. Bizlere her zaman daha çok çalışmak düşüyor. Çünkü biz biliyoruz ki iki günü eşit olan ziyandadır. Sporun her branşını ve gençlerimizi daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Gençlerimizin daha fazlasını yapabileceğine de inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üniversitelerden olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz"

Olimpiyatlar için üniversitelerden başarılı ve güçlü sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Olimpiyatta şunu gördüm. Üniversiteler Amerika’da ve batıda olimpiyatlara en çok sporcu hazırlayan kurumlar. Onun için üniversitelerin her biri bir branşa odaklanmalıdır. Her bölgemizin bir zenginliği var. Bu özellikleri keşfedip yarınların olimpiyatlarında Gaziantep, Çanakkale, Burdur üniversitelerinin niçin olimpiyat şampiyonu yetiştirmesin. Yeter ki bu anlamda bir vizyon ve çaba ortaya koyalım. Stanford Üniversitesi’nin 270 olimpiyat madalyası var. Neden bizim ülkemizde de olmasın. Bizler üniversitelerimizin yanındayız. Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerimiz müthiş bir potansiyeldir. Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldık. O yüzden sporu genciyle yaşlısıyla engelli engelsiz herkesin gelişimine açık bir vizyon geliştiriyoruz. El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz. Bu toplantının çıktıları bizler için çok önemli, bu camianın bir ferdi olarak bu toplantının çıktılarından da bizzat istifade edeceğim" değerlendirmesini yaptı.

"Pek çok ülkeye meydan okuyacak bir spor altyapısı hazırlıyoruz"

Konuşmasının son kısmında Gaziantep’te önemli spor yatırımlarının yapıldığına ve bu yatırımların dünyaya örnek olacağına da değinen Bakan Kasapoğlu, "Spordaki devasa tesis altyapısından bahsettim. Bugün yine Gaziantep’te mükemmel tesisleri açacağız. Hakikaten pek çok ülkeye meydan okuyacak bir altyapıyı hazırlıyoruz. Bu tesisleri nasıl verimli kullanır ve halkın erişimine nasıl açarız. Bu konular bizlerin her daim gündeminde olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili hocalarımızın yaklaşım ve tavsiyeleri bizler için kritik bir misyon ifade ediyor. Başarının en önemli şartlarından biri plan ve istikrardır" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7