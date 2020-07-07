Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Gençlerbilirği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi, Eryaman Stadı’nda takip etti.