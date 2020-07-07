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Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDİYOR.
Spor 07.07.2020, 19:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Gençlerbilirği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi, Eryaman Stadı’nda takip etti.
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