Bakan Kasapoğlu: "Gaziantep spor şehri olacak"

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep’in spor şehri olacağını belirterek, “Gaziantep modelinin tüm yerel bölgelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin açılışına katılmak için Gaziantep’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte bir otelde düzenlenen ’Gençlik ve Spor Çalıştayı’na katıldı. Bakan Kasapoğlu, çalıştayın ardından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Vali Davut Gül’ün karşıladığı Bakan Kasapoğlu, ziyarette Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Gençlik ve Spor Brifingi toplantısına iştirak etti. Toplantının tamamlanmasından sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, belediye binasına beraberindeki heyetle birlikte yürüyerek geldi.

Fatma Şahin: “Gaziantep spor şehri oldu”

Bakan Kasapoğlu’nu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı. Bakan Kasapoğlu, şeref defterini imzalamasının ardından Şahin’in makamına geçti. Fatma Şahin’e nezaket ziyaretinde bulunan Kasapoğlu’nun ziyaretinde milletvekilleri ile Vali Gül de bulundu. Gazianteplinin fahri hemşerisi olan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, sanayi, kültür ve turizm şehri olan Gaziantep’in, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sayesinde spor şehri olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu: “Gaziantep modeli herkese örnek olmalı”

Bakan Kasapoğlu ise Gaziantep’teki belediyelerle el ele vererek Gaziantep’in spor şehri olması için adım attıklarını söyledi. 2.5 yıl önce atılan bu adımın meyvelerini verdiğini aktaran Kasapoğlu, “Bugün yeni bir adım atıyoruz. Antep tam bir spor şehri olacak. Sadece Türkiye’de için bölge içinde önemli bir nokta olacak. Sporcu yetiştireceğiz. Spor turizmi noktasında önemli bir marka olacak. Bu kutlu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Gaziantep modelinin tüm yerel bölgelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fatma Şahin, ziyaretin sonunda Bakan Kasapoğlu’na arkasında isminin yazılı olduğu Gaziantep Futbol Kulübü’nün formasını hediye etti.