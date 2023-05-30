Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray camiasını tüm ekibi, taraftarını gönülden tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Eryaman Stadı’ndaki MKE Ankaragücü Galatasaray maçı çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunarak, rekabet dolu bir sezonun neredeyse bitmek üzere olduğunu dile getirdi. Kasapoğlu, 2022-2023 sezonu şampiyonunun bu akşam belirlendiğini ifade ederek, "Galatasaray - Ankaragücü maçı neticesinde bugün itibarıyla Galatasaray şampiyonluğu göğüsledi. Galatasaray camiasını tüm ekibi, taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Rekabet dolu bir lig, bu lige renk kazandıran tüm takımlarımızı kutluyorum. Spor demek dostluk demek, kardeşlik demek, birlik beraberlik demek. İnanıyorum ki sporun bu ruhunu önümüzdeki süreçte de futbolda tüm branşlarda daha yukarılara taşırız. Tabii lig devam edecek, diğer noktada play-off mücadeleleri var. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Tabii ki ülkemizi Avrupa’da temsil edecek takımlara, ayrıca başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil etsinler. Ve tabii ki spordaki başarımız, spordaki çıtamız yukarılara doğru tırmansın" diye konuştu.